Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro alla Domenica Sportiva
Denzel Dumfries ha analizzato ai microfoni della Domenica Sportiva la sconfitta con l'Udinese: "C'è stata una circolazione della palla più lenta? Non so perché. Nel primo tempo sono mancati i duelli e l'energia per vincere le seconde palle. Il secondo tempo è iniziato meglio, poi è successo che hanno annullato il secondo gol. Se per me era rigore? Per me no, è difficile perché la distanza tra me e l'attaccante era quasi di 30 centimetri. Però per me non è rigore".

"Abbiamo creato tanto ma eravamo un po' nervosi? Volevamo dare continuità alla prestazione con il Torino. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio. Dopo la sosta ricominceremo a lavorare duramente. Continueremo a lavorare duramente", ha concluso Denzel in risposta alle domande di Thomas Villa.

