Denzel Dumfries ha analizzato ai microfoni della Domenica Sportiva la sconfitta con l'Udinese: "C'è stata una circolazione della palla più lenta? Non so perché. Nel primo tempo sono mancati i duelli e l'energia per vincere le seconde palle. Il secondo tempo è iniziato meglio, poi è successo che hanno annullato il secondo gol. Se per me era rigore? Per me no, è difficile perché la distanza tra me e l'attaccante era quasi di 30 centimetri. Però per me non è rigore".