Chivu a ITV: “Serve trovare la giusta motivazione. Sulle quattro punte…”

L'Inter crolla al Meaza nella seconda giornata di campionato contro l'Udinese. Questo il commento nel post partita dei protagonisti arrivato ai microfono di InterTV. Le parole di mister Chivu: "La gara era iniziata bene, poi è arrivato l'episodio del pareggio, abbiamo provato a reagire senza avere coerenza, pendendo campo e duelli e loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori e andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo messo qualità e putroppo non siamo riusciti a pareggiarla e siamo stati frenetici e nelle mischia non è semplice fare gol, potevamo fare meglio, dobbiamo lavorare e trovare la motivazione giusta per portsre avanti la stagione. Ora tanti andranno in nazionale e spesso quando stacchi dopo una gara del genere ti può aiutare ma dipende sempre dalla voglia del campione e dalla motivazione del giocstore. Le quattro punte? Era una soluzione, abbiamo provato in tutti i modi di fare gol ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare". Il commento del mister nel post partita.