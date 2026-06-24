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Bergomi: “Siamo sinceri, Inter perde tanto senza Palestra. Saremmo tornati ai tempi di…”

Bergomi: “Siamo sinceri, Inter perde tanto senza Palestra. Saremmo tornati ai tempi di…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la scelta di Marco Palestra di andare al Chelsea
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la scelta di Marco Palestra di abbandonare l'Italia e di approdare in Premier League accettando l'offerta del Chelsea a discapito di quella dell'Inter:

"L'Inter ha perso tanto, bisogna essere sinceri. Un 2005, di prospettiva, con lui l'Inter sarebbe tornata ai tempi di Hakimi.

Dumfries era un altro tipo di giocatore, l'ultimo così è stato Hakimi. Palestra ti dà dribbling, uno contro uno e ripartenze veloci, l'Inter perde tanto"

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