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fcinter1908 news interviste Bergomi: “Siamo sinceri, Inter perde tanto senza Palestra. Saremmo tornati ai tempi di…”
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Bergomi: “Siamo sinceri, Inter perde tanto senza Palestra. Saremmo tornati ai tempi di…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la scelta di Marco Palestra di andare al Chelsea
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la scelta di Marco Palestra di abbandonare l'Italia e di approdare in Premier League accettando l'offerta del Chelsea a discapito di quella dell'Inter:
"L'Inter ha perso tanto, bisogna essere sinceri. Un 2005, di prospettiva, con lui l'Inter sarebbe tornata ai tempi di Hakimi.
Dumfries era un altro tipo di giocatore, l'ultimo così è stato Hakimi. Palestra ti dà dribbling, uno contro uno e ripartenze veloci, l'Inter perde tanto"
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