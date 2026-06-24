Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del cambio alla guida della FIGC e della scelta del nuovo ct della Nazionale: "Ho visto l'intervista di Gravina, che ha parlato di veti incrociati e riforme mancate. Vuol dire che il nuovo presidente dovrà trovare accordi politici per riformare la gestione. La fortuna poi è determinante e Malagò è uno bravo e fortunato. Speriamo in questo. Gravina ha fallito sulla scelta del ct e della dirigenza. Ha sbagliato su Spalletti, su Gattuso, sull'errore di affidarsi a Buffon. Malagò spero riporti qualità e competenza ai vertici della Nazionale".