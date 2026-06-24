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Ravezzani: “Gravina ha fallito, spero in Malagò. Nuovo ct? Non rivorrei Conte”

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Il direttore di TeleLombardia ha parlato del cambio alla guida della FIGC e del futuro della panchina della Nazionale
Fabio Alampi Redattore 

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del cambio alla guida della FIGC e della scelta del nuovo ct della Nazionale: "Ho visto l'intervista di Gravina, che ha parlato di veti incrociati e riforme mancate. Vuol dire che il nuovo presidente dovrà trovare accordi politici per riformare la gestione. La fortuna poi è determinante e Malagò è uno bravo e fortunato. Speriamo in questo. Gravina ha fallito sulla scelta del ct e della dirigenza. Ha sbagliato su Spalletti, su Gattuso, sull'errore di affidarsi a Buffon. Malagò spero riporti qualità e competenza ai vertici della Nazionale".

Ravezzani: “Gravina ha fallito, spero in Malagò. Nuovo ct? Non rivorrei Conte”- immagine 2
Getty Images

"Nuovo ct? Ho un'idea precisa su chi non vorrei. Non rivorrei Conte, perchè è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Ha avuto l'impudenza nell'ultima conferenza col Napoli che per andare a fare il ct serve avere i fondi. L'altro problema di Conte è che dopo due anni lui non ce la fa più, è nel suo dna. Se vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi e dopo due anni va in conflitto con l'ambiente partiamo male. A me piacerebbe Maldini come dt, è un uomo di garanzia. E se deve venire un allenatore, vorrei uno dal profilo di Ancelotti. Perché non lo abbiamo preso prima noi?".

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