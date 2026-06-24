"Io credo che Giovanni Malagò in questi anni abbia dimostrato di avere qualità personali, l'entusiasmo, la capacità e la tigna per fare il presidente della a federazione. Non dimentichiamoci però che non stiamo parlando di Padre Pio e quindi servirà che tutte le componenti remino dalla stessa parte. Anche Gravina era stato eletto con quasi il cento per cento dei voti, ma per via dei continui impedimenti non è riuscito ad attuare ciò che avrebbe voluto attuare. Malagò dovrà portare su un terreno di condivisone tutte le componenti, dato che le nostre categorie sono in realtà un vasto insieme di vasi comunicanti. Certo, la fortuna occorrerà, ma io penso che la buona sorte premi chi se lo merita".

"Sulla Nazionale invece bisognerà agire su due rami distinti: uno di politica sportiva, dato che con il governo i rapporti non sono buoni, e un ramo strettamente tecnico. Per quest'ultimo servirebbe una sorta di direttore tecnico, magari un ex calciatore o un ex allenatore. Come dt sarei contentissimo se arrivasse Paolo Maldini, ma conoscendolo non so se accetterà. Infine sul ct ritengo che si possa puntare su un allenatore italiano, dato che di valori in questo senso ne abbiamo eccome. Non so se sarà Mancini, ma ci tengo a precisare che lui ha capito di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Non si può ricollegare la sua figura solo per come si è chiusa un'avventura che invece aveva portato in dote un Europeo e una striscia di trentasette risultati utili consecutivi".