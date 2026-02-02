Beppe Marotta ha commentato ai microfoni della Nuova Domenica Sportiva quanto accaduto a Cremona, con il lancio di un petardo contro Audero: "Questo è un fatto molto grave che noi come Inter condanniamo e quando dico la condanna dell'Inter è anche sicuramente da parte di tutti i tifosi dell'Inter, che hanno a cuore la passione per questo sport e per questi colori. Sicuramente una cosa straordinaria, lontana dai valori stessi dello sport. Devo dire che sono certo che verranno identificati i colpevoli. Sembra da attribuire a fatto isolato, le autorità stanno indagando. Noi assumeremo anche una posizione dal punto di vista penale nel caso. Ringrazio anche la professionalità di un portiere come Audero, che è riuscito a tornare in campo tra i pali e portare a termine la sua partita".