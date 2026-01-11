FC Inter 1908
Berti: "Conte faccia il Conte a casa sua! Chivu genio. Inter-Napoli la decide…"

Berti: “Conte faccia il Conte a casa sua! Chivu genio. Inter-Napoli la decide…”

L'ex centrocampista nerazzurro presenta i temi principali della super sfida in programma questa sera a San Siro
Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha presentato i temi principali della super sfida in programma questa sera a San Siro tra i nerazzurri e il Napoli:

"Vedo un Conte molto nervoso. Sarà che il Napoli è meno abituato dell'Inter a giocare ogni tre giorni. E poi mi aspetto un gol decisivo di Zielinski: il polacco ha cominciato a tirar giù i calzettoni... alla Berti.

Per me sarà determinante, proprio come Barella, che resta il calciatore più "bertiano" di tutti. Ma io sono convinto, soprattutto, da Chivu: è perfetto, anche per come comunica. È una novità. Si sa come i vari Allegri, Conte, Spalletti vanno a parlare ai giornalisti. Chivu , da questo punto di vista, è un genio. E io amo i geni. Si tiene lontano dalle polemiche, è diverso.

E a tal proposito: Conte faccia... il Conte a casa sua. Ma nel Napoli bisogna stare attenti a McTominay e Hojlund: sono i più decisivi. Se l'Inter dovesse allungare ancora, però, darebbe una bella spallata a tutti".

