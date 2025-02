Nicola Berti , ex centrocampista dell'Inter , ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Tantissimi i temi affrontati, dal suo passato al nerazzurro e al suo modo di divertirsi.

Nicola Berti, ma lei si ricorda come disossare un prosciutto?

«Farei fatica, ma mio padre me lo aveva insegnato nel negozio di famiglia. Non credeva che avrei mai sfondato nel calcio, per cui mi prese un banchetto con il quale giravo i mercati. D’inverno stavo lì con un giaccone enorme, stile omino Michelin. E mi ricordo ancora il gelo alle mani quando prendevo le ricotte dall’acqua».