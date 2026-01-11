Pronostico marcatore Inter-Napoli: chi può segnare nel big match di Serie A

Non sarà quello che sarebbe potuto essere. Questa al Meazza non ci sarà la sfida tra i due ex amici e compagni di reparto, Lautaro e Lukaku. Il belga marca visita, fermo ai box, ma al suo posto Rasmus Højlund non sta facendo affatto rimpiangere il belga. Al Meazza arriva Antonio Conte, torna Antonio Conte, dopo gli stracci volati al Maradona con il capitano nerazzurro è tempo di guardare avanti, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Nerazzurri saldi in vetta hanno sul piatto la possibilità di spedire a -7 il Napoli campione d'Italia in carica. Chi sarà il mattatore dell'incontro? Scopriamolo insieme.
Inter-Napoli, marcatore Lautaro Martinez
Il Napoli è stata la sua prima vittima in Serie A. Allora in panchina sedeva Luciano Spalletti e Lautaro Martinez decise contro il match contro i partenopei con una zampata in finale di gara. Accanto al Toro c'era un certo Mauro Icardi all'epoca e da quel giorno di acqua sotto il ponte ne passata. Lautaro è cresciuto ed è diventato leader e capitano di questa Inter. Sarà lui ad andare in rete contro il Napoli di Antonio Conte? Scopriamo le quote. Per gli operatori di Netbet e Netwin questa possibilità è quotata a 2.75. Gli esperti di Bet365 propongono una quota di 2.30 mentre gli operatori di William Hill bancano questa possibilità a 2.55
Inter-Napoli, marcatore Luis Henrique
Sarann0 10 le gare consecutive per l'ex Marsiglia con la sfida di questa sera. Da oggetto misterioso a maratoneta (per necessità) il brasiliano al momento - vista l'assenza di Dumfries - rappresenta l'unica pedina sulla corsia destra per mister Chivu. Il brasiliano è ancora a secco di reti, nonostante le opportunità per lui ci siano state. Che sia la prima volta per lui come per Lautaro ai tempi? Vediamo cosa ci dicono le quote al riguardo. Per gli esperti di Netbet e Netwin il gol di Luis Henrique è quotato a 5.50. William Hill propone una quota di 5.60 per il gol dell'ex Marsiglia mentre gli operatori di Bet365 bancano questa possibilità a 2.87
Inter-Napoli, dove vedere la gara in tv—
Inter-Napoli, sfida valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 11 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
