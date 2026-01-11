Pronostico marcatore Inter-Napoli: chi può segnare nel big match di Serie A

Non sarà quello che sarebbe potuto essere. Questa al Meazza non ci sarà la sfida tra i due ex amici e compagni di reparto, Lautaro e Lukaku. Il belga marca visita, fermo ai box, ma al suo posto Rasmus Højlund non sta facendo affatto rimpiangere il belga. Al Meazza arriva Antonio Conte, torna Antonio Conte, dopo gli stracci volati al Maradona con il capitano nerazzurro è tempo di guardare avanti, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Nerazzurri saldi in vetta hanno sul piatto la possibilità di spedire a -7 il Napoli campione d'Italia in carica. Chi sarà il mattatore dell'incontro? Scopriamolo insieme.