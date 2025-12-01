FC Inter 1908
Bertola: “Che forte Pio Esposito: si merita tutto! Il più difficile da marcare questo interista”

A Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio, il difensore dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato così di Pio Esposito e non solo
A Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio, il difensore dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato così di Pio Esposito e non solo.

“Il mio ex compagno Pio Esposito? Me lo aspettavo, è veramente forte, si merita tutto ciò che sta facendo e sicuramente farà ancora di più. Attaccante più difficile da marcare finora? Ti dico Thuram, ha tutto: velocità, tecnica, fisico, ha davvero tutto”.

