A Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio, il difensore dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato così di Pio Esposito e non solo.
A Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio, il difensore dell’Udinese Nicolò Bertola ha parlato così di Pio Esposito e non solo
“Il mio ex compagno Pio Esposito? Me lo aspettavo, è veramente forte, si merita tutto ciò che sta facendo e sicuramente farà ancora di più. Attaccante più difficile da marcare finora? Ti dico Thuram, ha tutto: velocità, tecnica, fisico, ha davvero tutto”.
