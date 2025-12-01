A margine del Gran Galà del calcio a Milano, l'attaccante dell'Inter Pio Esposito ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:
Pio Esposito: “Voglio dimostrare ancora di più sul campo! Bravi a reagire a Pisa, Chivu ci coccola”
“Io miglior giovane italiano? Due anni di fila qui, sono contento di questi premi, ora preferirei dimostrare un po’ di più sul campo.
Tornare l’anno prossimo? Mettiamocelo come obiettivo, vorrà dire che sto dimostrando sul campo.
Le parole di Vieri su di me? Ringrazio Bobo per le parole, un idolo e ispirazione per me. Quel che ho fatto è non snaturare il gioco che facevo in Serie B, ho cercato di portarlo in A e in campo internazionale. Se dice che sto facendo bene, meglio così.
Cosa è cambiato in me? In me credo niente, cerco di essere sempre lo stesso ragazzo, do il 100% tutti i giorni. Credo assolutamente niente, ho qualche responsabilità in più, gioco all’Inter e in Nazionale, ma cerco di rimanere sempre lo stesso io.
Il mio assist a Pisa? Momento difficile, è una cosa durata tre giorni… Non credo fosse un momento difficile, ci sono anche gli episodi, non si meritava di perdere e si va avanti, siamo stati molto bravi a reagire a Pisa contro una squadra ben messa in campo. Una bellissima risposta.
Chivu abbraccia tutti, è il suo modo di fare, ci tiene tanto, ci coccola. Il mister ci tiene a farci sentire tutti parte, è fatto così”.
