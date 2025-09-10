Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A in un'intervista rilasciata a Il Mattino: "Napoli, Inter e Juventus sono quasi tutte alla pari. Poi c'è l'effetto Champions, che ha un peso enorme in Europa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bertoni: “Scudetto? Inter, Napoli e Juve alla pari. E poi c’è l’effetto Champions”
news
Bertoni: “Scudetto? Inter, Napoli e Juve alla pari. E poi c’è l’effetto Champions”
Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A in un'intervista rilasciata a Il Mattino
Porta soldi, visibilità e spettatori. Essere la squadra da battere significa non poter più puntare sul fattore sorpresa come ha fatto il Napoli lo scorso anno. Però che bello veder vincere lo scudetto agli azzurri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA