Bertoni: “Scudetto? Inter, Napoli e Juve alla pari. E poi c’è l’effetto Champions”

Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A in un'intervista rilasciata a Il Mattino
Marco Astori Redattore 

Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A in un'intervista rilasciata a Il Mattino: "Napoli, Inter e Juventus sono quasi tutte alla pari. Poi c'è l'effetto Champions, che ha un peso enorme in Europa.

Porta soldi, visibilità e spettatori. Essere la squadra da battere significa non poter più puntare sul fattore sorpresa come ha fatto il Napoli lo scorso anno. Però che bello veder vincere lo scudetto agli azzurri".

