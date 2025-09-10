FC Inter 1908
Zanetti: “30 anni che sono all’Inter, tanti momenti con questa grande famiglia”

Il vice presidente nerazzurro, ex capitano e bandiera del club, ha parlato così dal palco del Premio Gentleman
Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, ex capitano e bandiera del club, ha parlato così dal palco del Premio Gentleman: "Per me questo è un premio molto speciale, 30 anni di questo premio, 30 anni che sono all'Inter. Tanti momenti vissuti, tanti sentimenti con questa mia grande famiglia. Condivido tutti questi valori, l'ho fatto come calciatore e lo faccio ora come dirigente. Vi ringrazio di cuore per questo riconoscimento".

