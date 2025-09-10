FC Inter 1908
Ai microfoni di Inter TV, Olivia Schough, centrocampista dell'Inter Women, ha commentato così il 4-1 in favore delle nerazzurre
Ai microfoni di Inter TV, Olivia Schough, centrocampista dell'Inter Women, ha commentato così il 4-1 in favore delle nerazzurre in Women's Europa Cup contro l'Hibernian:

"Veramente una grande vittoria. Peccato aver concesso un gol, ma ne abbiamo segnati molti e siamo pronti per la prossima partita. Vogliamo fare bene in questo torneo e questa è stata un buona partenza. Sono contenta di aver segnato il mio primo gol con questo club: voglio sempre segnare, oggi abbiamo giocato un calcio offensivo e sono contenta".

"Abbiamo controllato la partita, anche se forse nel secondo tempo abbiamo perso loro di rientrare troppo in gara. Ora guardiamo a ciò che abbiamo fatto oggi per ripartire e lavorare".

(Fonte: Inter TV)

