Ai microfoni di Inter TV, Olivia Schough, centrocampista dell'Inter Women, ha commentato così il 4-1 in favore delle nerazzurre in Women's Europa Cup contro l'Hibernian:
Inter Women, Schough: “Grande vittoria, siamo pronte per la prossima partita. Felice per…”
in Women's Europa Cup contro l'Hibernian:
"Veramente una grande vittoria. Peccato aver concesso un gol, ma ne abbiamo segnati molti e siamo pronti per la prossima partita. Vogliamo fare bene in questo torneo e questa è stata un buona partenza. Sono contenta di aver segnato il mio primo gol con questo club: voglio sempre segnare, oggi abbiamo giocato un calcio offensivo e sono contenta".
"Abbiamo controllato la partita, anche se forse nel secondo tempo abbiamo perso loro di rientrare troppo in gara. Ora guardiamo a ciò che abbiamo fatto oggi per ripartire e lavorare".
(Fonte: Inter TV)
