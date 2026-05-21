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fcinter1908 news interviste Bezzi: “Dalla Lazio è andata via gente come Inzaghi, Tare e Sarri. Perché? C’è…”
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Bezzi: “Dalla Lazio è andata via gente come Inzaghi, Tare e Sarri. Perché? C’è…”
Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del difficile momento della Lazio, citando anche un ex Inter come Simone Inzaghi
Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del difficile momento della Lazio, citando anche un ex Inter come Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:
"Dalla Lazio è andato via Inzaghi, Sarri, Tudor, Tare: come mai tutti sono andati via? Perché c'è un problema a livello di proprietà dove finché sei in linea con la proprietà ok".
"Oggi si parla di uno yes-man come Pisacane, che ha salvato il Cagliari. Ci sarà un motivo se la Lazio è formata solo da presidente e ds? Una società importante non può avere solo due figure".
(Fonte: TMW Radio)
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