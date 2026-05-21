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Bezzi: “Dalla Lazio è andata via gente come Inzaghi, Tare e Sarri. Perché? C’è…”

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Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del difficile momento della Lazio, citando anche un ex Inter come Simone Inzaghi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del difficile momento della Lazio, citando anche un ex Inter come Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

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via Getty Images

"Dalla Lazio è andato via Inzaghi, Sarri, Tudor, Tare: come mai tutti sono andati via? Perché c'è un problema a livello di proprietà dove finché sei in linea con la proprietà ok".

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"Oggi si parla di uno yes-man come Pisacane, che ha salvato il Cagliari. Ci sarà un motivo se la Lazio è formata solo da presidente e ds? Una società importante non può avere solo due figure".

(Fonte: TMW Radio)

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