Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei risultati delle squadre italiane in Champions League: "Inter e Juve due delusioni, l'Atalanta con Palladino si è trasformata, sta facendo cose eccezionali".
Bezzi: “Fallimento Inter. Scudetto? Non cancellerebbe la pessima figura in Champions”
Il giornalista analizza i risultati europei delle squadre italiane, focalizzandosi sulla sconfitta dei nerazzurri
Sull'Inter che dice?
"È stata una sconfitta pesantissima, che incide sul budget. Cambia tanto anche in vista della prossima stagione. Lo Scudetto non cancellerebbe la pessima figura in Champions. Non raggiungere almeno gli ottavi è un fallimento. Chivu sta facendo molto bene, è vero, non era semplice gestire così il post-Inzaghi, ma a livello europeo è un'altra cosa".
Inter non è più squadra europea?
"Se ti manca gente importante, paghi dazio. hai pagato la sfida d'andata in Norvegia".
