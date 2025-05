Intervistato da Repubblica, Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex tecnico da qui alla fine il Napoli non frenerà più. "Imprevedibile nel suo sviluppo, ma con un’evoluzione finale che adesso si sta facendo più nitida. Il Napoli veniva da una stagione tribolata, deludente. Gli azzurri erano ripartiti ipotizzando il ritorno in Champions, per questo non era prevedibile trovarli così in alto".