Bianchi: “Finalmente Napoli e Roma. Possono durare, le altre sono in grave difficoltà”

Intervistato dal Mattino, l’ex tecnico Ottavio Bianchi ha parlato del dualismo Roma-Napoli in vetta alla classifica di Serie A
Intervistato dal Mattino, l’ex tecnico Ottavio Bianchi ha parlato del dualismo Roma-Napoli in vetta alla classifica di Serie A:

Roma e Napoli le hanno fatto un bel regalo di compleanno?

«Finalmente: di solito si è abituati a vedere il predominio delle squadre del nord...».

Il Napoli di oggi che impressione le fa?

«L'anno scorso è stata una sorpresa. Conte ha lavorato bene dovunque: è un allenatore di grande livello nazionale e internazionale».

Crede che avrà difficoltà a gestire le tre competizioni?

«Non è un problema giocare su tre fronti. Devi avere calciatori di livello perché non possono fare tutte le partite dell'anno. Se hai una panchina valida che capisce che essere una riserva non è un demerito ma un punto di vantaggio, allora puoi chiudere le partite negli ultimi 15-20'».

Tra Roma e Napoli chi ha la macchina più performante?

«Il Napoli ha la possibilità di continuare un lavoro già fatto. Quello che stupisce nella Roma è l'immediatezza dei risultati: la Roma di quest'anno sembra una Roma nella quale il pilota conosce la macchina alla perfezione».

Il carattere può aiutare Gasperini a gestire la Roma?

«Se fanno risultati sicuramente. Una volta, quando c'erano polemiche, dissero a Montanelli che avevo un brutto carattere e lui rispose: "Vuol dire che ha carattere"».

Napoli e Roma hanno le carte in regola per rimanere al vertice?

«Sì, anche perché le altre sono in grave difficoltà. Anche se adesso è presto, il Napoli ha già consolidato mentre la Roma è sopra le attese perché di solito il primo anno trovi difficoltà».

