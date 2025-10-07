Carnevale: “Scudetto? Napoli e Milan davanti, poi l’Inter. Ma la Roma…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale, ex attaccante di Napoli e Roma, ha parlato così della lotta al vertice del campionato

Marco Macca Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 15:16)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale, ex attaccante di Napoli e Roma, ha parlato così della lotta al vertice del campionato:

Napoli e Roma prime, alla sesta: lei lo avrebbe detto, Carnevale? — «Sembra comodo dire di sì in questo momento, ma dal giorno in cui è stato annunciato Gasperini sulla panchina giallorossa ho pensato che stava per cambiare seriamente la geografia del calcio e al fianco del Napoli potesse starci la Roma. Non so fino a quando e fino a che punto, ma so che un allenatore del genere ti cambia la vita. E so per certo, invece, che Conte resisterà sino all’ultima giornata, come insegna il suo passato».

Cosa si aspetta adesso? — «Che il Napoli si giochi lo scudetto con il Milan, che la Roma funga da quarto incomodo perché un po’ dietro le due sopra citate ci sta l’Inter. Gasperini mi piace come persona e come tecnico, è uno di quegli allenatori che costruiscono un calcio identitario, uguale a nessun altro. Lo dice l’Atalanta che ha vinto l’Europa League ed è stata protagonista a lungo in campionato, ma più in generale lo sottolinea la sua storia. E per adesso ha potuto incidere poco, ha solo bisogno di allenarli».

È un campionato equilibrato, comunque. — «In cui la differenza la possono fare gli allenatori. Il Milan è stato reso squadra vera da Allegri, che conosce i meccanismi tattici e psicologici su cui incidere. Il Napoli continua con Conte il suo gigantesco percorso e può fare il bis, se riesce a far combinare assieme la Champions con la lotta-scudetto. E Gasperini magari non riuscirà a restare lassù perché un po’ di tempo gli andrà concesso, ma creerà i presupposti affinché accada poi».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)