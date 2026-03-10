Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan di Zaccheroni, Oliver Bierhoff, ha parlato della lotta scudetto tra l'Inter e i rossoneri:
Bierhoff: “Inutile fare tabelle, ma il Milan può rimontare l’Inter. Un pericolo per Allegri”
«Secondo me non serve fare tabelle e ha ragione Allegri che continua a parlare di obiettivo Champions da raggiungere. Prima il Milan deve tornare nell’Europa che conta, poi pensare al resto. È un modo giusto per tenere la squadra concentrata su un traguardo a breve termine».
Lei quindi crede alla rimonta bis del Milan?
«Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po’ troppo, ma ha resistito. E’ un segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l’Inter, là dietro c’è organizzazione e voglia di soffrire».
Qual è il pericolo maggiore per il Diavolo?
«L’ansia di dover recuperare. Quando sei dietro e non puoi fallire, può capitare di aver un pizzico di tensione in più. Mi sembra però che l’esperienza non manchi né ad Allegri né al gruppo».
