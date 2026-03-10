FC Inter 1908
Bierhoff: “Inutile fare tabelle, ma il Milan può rimontare l’Inter. Un pericolo per Allegri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan di Zaccheroni ha parlato della lotta scudetto tra l'Inter e i rossoneri
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan di Zaccheroni, Oliver Bierhoff, ha parlato della lotta scudetto tra l'Inter e i rossoneri:

«Secondo me non serve fare tabelle e ha ragione Allegri che continua a parlare di obiettivo Champions da raggiungere. Prima il Milan deve tornare nell’Europa che conta, poi pensare al resto. È un modo giusto per tenere la squadra concentrata su un traguardo a breve termine».

Lei quindi crede alla rimonta bis del Milan?

«Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po’ troppo, ma ha resistito. E’ un segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l’Inter, là dietro c’è organizzazione e voglia di soffrire».

Qual è il pericolo maggiore per il Diavolo?

«L’ansia di dover recuperare. Quando sei dietro e non puoi fallire, può capitare di aver un pizzico di tensione in più. Mi sembra però che l’esperienza non manchi né ad Allegri né al gruppo».

