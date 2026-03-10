L'ex difensore nerazzurro ha rilasciato un'intervista a Calcio Napoli 24 e ha parlato anche del VAR soffermandosi sulla lotta scudetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 21:27)

«Il Var è stato un disastro per tutti, l'Inter ha avuto un vantaggio con la Juve mentre ieri c'era un rigore per l'Inter e non è stato neanche guardato. Lo scorso anno il Napoli ha avuto vantaggi arbitrali mentre quest'anno ha ricevuto torti». Così l'ex difensore nerazzurro, Ciccio Colonnese ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli 24 riferendosi al campionato italiano e in particolare al Napoli e all'Inter.

«Ad inizio stagione per me come rosa il Napoli era solida come l'Inter e poteva giocarsi lo scudetto fino alla fine, la squadra aveva tutto, davvero il 100 %. Ha avuto qualcosa persa per strada per gli infortuni, ma la sensazione è che il Napoli non aveva la stessa concentrazione dello scorso anno, lo scorso anno è stata una vittoria insperata ma la responsabilità di dover gestire la Champions League più l'essere la squadra più forte di tutti ha generato un'ulteriore difficoltà», ha aggiunto l'ex giocatore.

(Fonte: calcionapoli24.it)