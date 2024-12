Il difensore e capitano viola cambierà aria già a gennaio: contrasti con il tecnico, il procuratore non usa giri di parole

La storia d'amore tra Cristiano Biraghi e la Fiorentina è destinata a finire tra poco. Anzi, pochissimo. Il capitano viola è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Conference League di domani sera contro il LASK per scelta tecnica, come annunciato dal tecnico Raffaele Palladino, e l'agente del giocatore ha prontamente replicato.