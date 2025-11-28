FC Inter 1908
Bisoli: “Inter, devi ringiovanire la difesa. Ma qualche scivolone ci può stare”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Bisoli, ex allenatore tra le altre di Cesena e Brescia, ha parlato anche del momento dell'Inter
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Bisoli, ex allenatore tra le altre di Cesena e Brescia, ha parlato anche del momento dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Due sconfitte di fila per l’Inter. C’è da preoccuparsi?

“Non è un campanello d’allarme. Qualche scivolone ci può stare. Ma deve ringiovanire il reparto arretrato”.

Gimenez
Domenica c’è Roma-Napoli…

“Bella partita, davvero. Due allenatori, Conte e Gasperini, che stimo molto. Quando Conte parla non lo fa mai per caso, anche questa volta credo abbia trovato la soluzione giusta”.

(Fonte: TMW)

