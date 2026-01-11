Bisseck: “Andata? Abbiamo imparato tanto! Possiamo avere una bella serata se…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Yann Bisseck , difensore dell'Inter ha parlato così prima della sfida di San Siro: "Non pensiamo troppo all'andata, abbiamo imparato tante cose: oggi dobbiamo fare meglio, siamo ben preparati e carichi. Se mettiamo tutto questo possiamo avere una bella serata.

Difesa? E' la sesta partita di fila che giochiamo così: ci conosciamo, tutti e tre abbiamo tanta qualità. Possiamo fare bene con questo sistema, sono sempre felice di giocare e avere la sua fiducia. Dobbiamo stare ovunque: dobbiamo darci una mano, giochiamo tutti insieme. Ma Akanji non ha problemi con gli attaccanti, dobbiamo difendere insieme".