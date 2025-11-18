Giornata speciale per Yann Bisseck, che oggi ha visitato la sua vecchia scuola elementare a Colonia-Dellbrück: queste le parole alla Bild

Giornata speciale per Yann Bisseck, che oggi ha visitato la sua vecchia scuola elementare a Colonia-Dellbrück. Queste le parole del centrale dell'Inter alla BILD:

Bisseck, durante la visita alla scuola, racconta a BILD:

«Dopo l’infortunio nella finale di Champions è stato un periodo davvero duro per me. Ma ho avuto un’assistenza medica eccellente, sono rimasto paziente e soprattutto ho cercato di farmi trovare pronto attraverso il lavoro quotidiano in allenamento. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione e, ultimamente, sono riuscito a sfruttarla al meglio».

Il difensore centrale aggiunge:

«Quando giocavo meno, mi è capitato di leggere alcune delle voci di mercato che circolavano sul mio conto. Ma ora cerco di lasciarle fuori e di concentrarmi completamente sui nostri obiettivi e sulle ambizioni dell’Inter. Sono molto felice di essere tornato a essere un elemento importante di una squadra così forte».

Di recente Bisseck ha parlato anche con il ct Julian Nagelsmann (38). Al momento il suo principale concorrente è il giocatore del Newcastle, Malick Thiaw (24).

«In una telefonata poco prima delle convocazioni di settembre – spiega – Nagelsmann ha sottolineato quanto per lui sia fondamentale la continuità di gioco nel club. So bene che solo dall’autunno ho ricominciato a trovare spazio con regolarità».

Il Mondiale resta un pensiero costante.

«Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere – dice Bisseck – e avrò la pazienza necessaria per cercare di candidarmi al meglio in vista delle partite di marzo dell’anno prossimo. Partecipare al Mondiale resta il mio grande obiettivo: sarebbe un sogno enorme, e negli ultimi mesi è stato ciò che mi ha dato più forza e motivazione».