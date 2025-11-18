Intervistato dal podcast Centrocampo, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è tornato così sul celeberrimo intervento su Ronaldo

Intervistato dal podcast Centrocampo, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è tornato così sul celeberrimo intervento su Ronaldo in quel Inter-Juve del '98: "Mi fa ridere perché con Ronaldo ho giocato tante volte contro e ci siamo visti, non ne abbiamo mai parlato. E' stata più una bomba mediatica esterna che colpiva più i tifosi e le società. Ha spaccato l'opinione pubblica ma io penso che nemmeno col VAR si potessero mettere d'accordo. Se vedo contro di me un episodio del genere impreco? Sì. Ma perché è nella nostra natura: in qualsiasi tipo di intervento il tifoso vuole rigore.

Prima di guardare il replay reclamo il rigore. Non è questione di essere rigore o meno: quando gli arbitri ancora decidevano, si prendevano la responsabilità di fischiare quello che vedevano in collaborazione col guardalinee. Adesso i guardalinee sono diventati inutili e l'arbitro fischia rigore a priori e aspetta di essere chiamato dal VAR. Io lì ero fermo: non lo fermo, è lui che passa. Ma sai quanti interventi simili ci sono tutti i giorni e non fischiano quasi mai? Io l'ho rivista così: alla fine il focus è sempre stato su quel contatto lì. Un tifoso mi disse: "Tu non c'entravi niente, sai di chi è la colpa? Di Torricelli e Birindelli! Perché la palla è arrivata lì, non doveva arrivare lì".

Era una palla lunga che non doveva nemmeno arrivare lì perché loro due si impicciano: non li avevo mai osservati, mi hanno messo alla gogna quando potevano rinviare loro (ride, ndr). Ronaldo andava a duemila, io ho detto sto lì e vediamo che succede. Io poi ho anche incontrato Ceccarini: il problema non fu il dare o non dare il rigore, perché noi eravamo una squadra talmente superiore all'Inter, levando Ronaldo non c'era paragone. E' che dopo 30 secondi dai rigore alla Juve: con la buon'anima di Simoni che era in campo con tutta la panchina. Tu a rigor di norma devi sospendere la partita e cacciare tutti, non puoi stare in mezzo al campo. L'arbitro è andato in confusione, poi il rigore di West c'è. Si è montato un casino".