Al termine di Bologna-Inter, Yann Bisseck è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida, ultima gara dei nerazzurri di questo campionato e match valido per la 38ª giornata di Serie A.
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Bisseck: “Non è giusto dire che l’Inter deve vincere la Champions. Difesa a 3…”
Di seguito le sue dichiarazioni:
È stata una bella stagione, personalmente, ma anche per la squadra. Per una società come l'Inter è sempre importante vincere qualcosa. Questa stagione l'abbiamo fatto bene, si può sempre migliorare, ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".
Come migliorare?
“Penso che in Italia stiamo facendo benissimo, siamo una squadra molto, molto forte. Il campionato è sempre un obiettivo, anche le coppe sono obiettivi, perché siamo l'Inter e così. C'è sempre la Champions, ma penso che non sarebbe giusto dire che dobbiamo vincere la Champions, ma siamo stati molto vicini. È sempre un sogno di un giorno alzare anche questa, ma siamo sulla strada giusta e poi vedremo”.
Giusto ripartire dalla difesa a tre?
“Penso che io non sono il uomo da chiedere questa domanda. Io mi sento benissimo in una difesa a tre, ma anche come oggi abbiamo finito la partita in quattro, per me non è un problema, ma alla fine decide il mister. Penso che con i nostri giocatori e la nostra forza possiamo giocare a consistema, ma abbiamo fatto benissimo anche in Europa negli anni scorsi, allora penso che possiamo tranquillamente continuare così”.
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