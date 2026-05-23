È stata una bella stagione, personalmente, ma anche per la squadra. Per una società come l'Inter è sempre importante vincere qualcosa. Questa stagione l'abbiamo fatto bene, si può sempre migliorare, ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

“Penso che in Italia stiamo facendo benissimo, siamo una squadra molto, molto forte. Il campionato è sempre un obiettivo, anche le coppe sono obiettivi, perché siamo l'Inter e così. C'è sempre la Champions, ma penso che non sarebbe giusto dire che dobbiamo vincere la Champions, ma siamo stati molto vicini. È sempre un sogno di un giorno alzare anche questa, ma siamo sulla strada giusta e poi vedremo”.