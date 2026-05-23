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Bisseck: “Non è giusto dire che l’Inter deve vincere la Champions. Difesa a 3…”

Bisseck: “Non è giusto dire che l’Inter deve vincere la Champions. Difesa a 3…” - immagine 1
Il difensore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida del Dall'Ara tra Bologna e Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Al termine di Bologna-Inter, Yann Bisseck è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida, ultima gara dei nerazzurri di questo campionato e match valido per la 38ª giornata di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazioni:

È stata una bella stagione, personalmente, ma anche per la squadra. Per una società come l'Inter è sempre importante vincere qualcosa. Questa stagione l'abbiamo fatto bene, si può sempre migliorare, ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

Bisseck: “Non è giusto dire che l’Inter deve vincere la Champions. Difesa a 3…”- immagine 2

Come migliorare?

“Penso che in Italia stiamo facendo benissimo, siamo una squadra molto, molto forte. Il campionato è sempre un obiettivo, anche le coppe sono obiettivi, perché siamo l'Inter e così. C'è sempre la Champions, ma penso che non sarebbe giusto dire che dobbiamo vincere la Champions, ma siamo stati molto vicini. È sempre un sogno di un giorno alzare anche questa, ma siamo sulla strada giusta e poi vedremo”.

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Giusto ripartire dalla difesa a tre?

“Penso che io non sono il uomo da chiedere questa domanda. Io mi sento benissimo in una difesa a tre, ma anche come oggi abbiamo finito la partita in quattro, per me non è un problema, ma alla fine decide il mister. Penso che con i nostri giocatori e la nostra forza possiamo giocare a consistema, ma abbiamo fatto benissimo anche in Europa negli anni scorsi, allora penso che possiamo tranquillamente continuare così”.

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