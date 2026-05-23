Chivu: “I nostri giovani meritano l’Inter. Mondiale? No, padre e marito. Spero che De Vrij…”

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Bologna e Inter

Gianni Pampinella Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 20:36)

Al termine di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Andava onorata la maglia e quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione. Merito ai ragazzi che hanno messo la loro versione di loro. Siamo contenti perché si sono messi a disposizione del gruppo e hanno cercato di fare del loro meglio. I ragazzi che sono entrati hanno dato energia, hanno fatto vedere le loro qualità e hanno dato il loro contributo. Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf".

"Sono contento per Pio che è andato in doppia cifra. Sono bravi giocatori che fanno vedere che meritano di giocare nell'Inter. Abbiamo fatto assaggiare loro il livello della Serie A così sono consapevoli che fare il salto non è così semplice, si abituano a giocare in grandi squadre. De Vrij? Speriamo non sia niente di grave e che riesca a recuperare in tempo per il Mondiale".

"Per chi farò il tifo? Io faccio il tifo per la mia famiglia che si meritano un mese del mio tempo perché è un anno e 3 mesi che non in un frullatore, a partire dal Parma. Mia moglie e le mie figlie hanno la priorità questa estate. Ho speso un sacco di tempo per questi meravigliosi ragazzi, per la società, quindi un mese e mezzo la mia famiglia avrà tempo di passarlo con me. Martinez e Diouf? Questa squadra ha tante certezze che non bisogna perdere. Bisogna aggiungere qualcosina. Sono contento per la loro pazienza, il lavoro che hanno fatto in questi mesi, ormai fanno vedere che possono stare tranquillamente in questa squadra. Noi abbiamo cercato di dargli il supporto necessario, è merito che dei compagni. Il futuro è tutto nell'Inter. Mercato? Serve una vacanza! Abbiamo fatto due settimane di vacanze e siamo ripartiti".

(Dazn)