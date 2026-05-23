Chivu a InterTV: “I ragazzi devono giocare per mettersi alla prova, dobbiamo farli giocare”

Al Dall’Ara finisce 3-3 tra Bologna e Inter al termine di una gara spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte e con difese tutt’altro che impeccabili. I nerazzurri, già campioni d'Italia, mostrano qualità offensiva ma concedono troppo dietro, mentre il Bologna conferma carattere e intensità davanti al proprio pubblico per un congedo che fa divertire pubblico e tifosi. Queste le parole di mister Chivu rilasciate al termine del match ai microfoni di InterTV: "Mi è piaciuta la reazione, di non mollare, non era semplice, poi i ragazzi che sono entrati hanno dato il loro contributo, Topalovic, Cocchi, Diouf che ha fatto una gran partita. Il merito è dei ragazzi, si sono allenati una stagione con noi, ma devono giocare per mettersi alla prova ma dobbiamo farli giocare. Nell'Inter si lavora per vincere i trofei per portare fino in fondo le competizioni e gli obiettivi che hai, il prossimo anno diventerà ancora più dura perchè si parte da zero"