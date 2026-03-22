Bisseck a InterTV: “Dobbiamo finire quanto iniziato, una squadra come la nostra non ha scuse”

Altro passo falso dei nerazzurri che contro la Fiorentina si fanno raggiungere nella ripresa. Al vantaggio iniziale di Pio Esposito risponde Ndour lesto a raccogliere la respinta di Sommer sulla conclusione di Harrison arrivata su una palla sanguionosa persa al limite dell'area da Barella. Milan e Napoli accorciano con i nerazzurri che alla ripresa del campionato affronteranno Roma in casa e Como in trasferta. Queste le parole di Bisseck raccolte nel post partita ai microfoni di InterTV: "Cosa è mancato per vincere? Dobbiamo riguardare la partita e capire dove possiamo migliorare, c'è delusione, siamo a +6 ma dobbiamo alzare il livello. Siamo consapevoli della nostra forza e andiamo avanti. Stiamo facendo un'ottima stagione in campionato, devi finire quanto iniziato, non è semplice mentalmente ma una squadra come la nostra non ha scuse"