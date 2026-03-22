fcinter1908 news interviste Esposito a InterTV: “Risultato giusto, siamo partiti fortissimo dimostrando voglia di vincere”

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Esposito a InterTV: “Risultato giusto, siamo partiti fortissimo dimostrando voglia di vincere”

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L'Inter si ferma ancora, contro la Fiorentina, raggiunta nella ripresa. Al vantaggio di Esposito risponde la rete di Ndour
Giovanni Montopoli Direttore 

Altro passo falso dei nerazzurri che contro la Fiorentina si fanno raggiungere nella ripresa. Al vantaggio iniziale di Pio Esposito risponde Ndour lesto a raccogliere la respinta di Sommer sulla conclusione di Harrison arrivata su una palla sanguionosa persa al limite dell'area da Barella. Milan e Napoli accorciano con i nerazzurri che alla ripresa del campionato affronteranno Roma in casa e Como in trasferta. Queste le parole di Pio Esposito raccolte nel post partita ai microfoni di InterTV: "La Fiorentina ha fatto una grande partita e il risultato è giusto, non so a caldo cosa ci sia mancato ma la Fiorentina ha meritato questo risultato. Non mi sento il trascinatore mi sento un giocatore che in campo da tutto per questa squadra e questo gruppo. Siamo partiti subito fortisismi con un grande approccio e abbiamo dimostrato quella voglia di vincer subito poi la Fiorentina è stata brava ha preso molto campo e hanno meritato il pareggio. Nazionale? Ci vado con tutta la voglia del mondo di raggiungere un obiettivo con la Nazionale, da domani ci penseremo"

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