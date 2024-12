Yann Bisseck è diventato un giocatore sempre più prezioso per l'Inter che la scorsa estate ha investito 7,2 milioni di euro per acquistarlo dall'Aarhus. Una crescita che non è passata inosservata al ct della Germania Julian Nagelsmann. "Il c.t. mi ha contattato. Non ho ancora deciso nulla, ma la mia priorità è la nazionale tedesca, lì ho giocato in tutte le squadre giovanili. L’ho detto anche all’allenatore della Nazionale", le parole di Bisseck a Sport Bild.