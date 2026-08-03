VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

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Quello di Cristian Romero è un nome da tenere sempre in considerazione per la difesa dell'Inter. L'arrivo di Stones non basta dopo gli addii di De Vrij e Acerbi, ma è chiaro che prima di chiudere per l'argentina, bisogna comunque trovare una sistemazione per Benjamin Pavard. Come riporta il Corriere dello Sport, l’accordo con il Tottenham è stato trovato sulla base di 40 milioni.

"Mentre dall’entourage del giocatore filtra disponibilità a trattare per colmare la distanza su ingaggio e commissioni. L’inserimento dell’argentino dipenderà ovviamente da un’uscita in difesa. Il papabile potrebbe essere Pavard, nonostante il buon rendimento del precampionato: il suo posto nell’Inter che verrà non è così sicuro come quello di Pio Esposito".

(Corriere dello Sport)