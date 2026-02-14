FC Inter 1908
Bisseck: “Juve brava. Vinto con un po’ di fortuna. Restiamo concentrati sul futuro”

Le parole del difensore nerazzurro dopo la partita dell'Inter contro i bianconeri vinta tre a due in extremis
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Yann Bisseck, dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del calciatore nerazzurro: «Una Juve che non ha mollato fino all'ultimo? Sono stati molto bravi, il calcio a volte è difficile. Noi non abbiamo fatto la miglior prestazione ma abbiamo vinto e siamo soddisfatti». 

-Quanto mancava una vittoria in uno scontro diretto? 

Ogni partita vale tanto. Tutti parlano degli scontri diretti ma quello che è importante per noi è la prestazione e vincere. Abbiamo vinto con un po' di fortuna, loro hanno fatto una grande partita e siamo comunque contenti. 

-Inter un po' tesa: sentivate la pressione dello scontro diretto? Può l'Inter dopo la vittoria contro questa grande Juve scrollarsi di dosso questa pressione? 

Sì, penso che non è semplice sentirsi dire sempre questa cosa degli scontri diretti. Ma possiamo andare avanti ora e restare concentrati sulle cose da fare in futuro. È una vittoria importante anche se non è stata la miglior prestazione. 

(Fonte: DAZN)

