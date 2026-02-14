Le parole del difensore nerazzurro dopo la partita dell'Inter contro i bianconeri vinta tre a due in extremis

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio - 23:23

Yann Bisseck, dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del calciatore nerazzurro: «Una Juve che non ha mollato fino all'ultimo? Sono stati molto bravi, il calcio a volte è difficile. Noi non abbiamo fatto la miglior prestazione ma abbiamo vinto e siamo soddisfatti».

-Quanto mancava una vittoria in uno scontro diretto?

Ogni partita vale tanto. Tutti parlano degli scontri diretti ma quello che è importante per noi è la prestazione e vincere. Abbiamo vinto con un po' di fortuna, loro hanno fatto una grande partita e siamo comunque contenti.

-Inter un po' tesa: sentivate la pressione dello scontro diretto? Può l'Inter dopo la vittoria contro questa grande Juve scrollarsi di dosso questa pressione?

Sì, penso che non è semplice sentirsi dire sempre questa cosa degli scontri diretti. Ma possiamo andare avanti ora e restare concentrati sulle cose da fare in futuro. È una vittoria importante anche se non è stata la miglior prestazione.

(Fonte: DAZN)