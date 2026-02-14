FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bisseck: “Non soddisfatti della prestazione ma una vittoria è una vittoria. Chivu…”

news

Bisseck: “Non soddisfatti della prestazione ma una vittoria è una vittoria. Chivu…”

Bisseck: “Non soddisfatti della prestazione ma una vittoria è una vittoria. Chivu…” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, Yann Bisseck, calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da Sky Sport, Yann Bisseck, calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Era una partita tosta ma noi siamo contenti di aver vinto: non è stato semplice ma così è il calcio. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte: loro hanno giocato bene. A volte si deve soffrire, abbiamo sofferto tanto: dobbiamo fare molto meglio ma una vittoria è una vittoria.

Bisseck: “Non soddisfatti della prestazione ma una vittoria è una vittoria. Chivu…”- immagine 2
Getty Images

Abbiamo sbagliato un po', è vero: ma lo sappiamo, sappiamo di dover fare molto meglio. Ma bisogna parlare anche della bravura dell'avversario: hanno fatto una grande partita in dieci. Non siamo tanto soddisfatti della nostra prestazione ma la vittoria è quello che conta. Chivu? Sta facendo un ottimo lavoro: parla tanto delle cose mentali, a volte il calcio si decide nella testa. Anche dopo il 2-2 che ha fatto molto male siamo stati in partita e abbiamo vinto con qualità: dobbiamo fare meglio ma oggi siamo soddisfatti".

Leggi anche
Esposito: “Serate che sogni da piccolo. Vittoria importantissima, ma per lo...
Zielinski: “Godiamocela stasera, tanta roba. Da evitare il 2-2, mancanza di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA