Intervistato da Sky Sport, Yann Bisseck , calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Era una partita tosta ma noi siamo contenti di aver vinto: non è stato semplice ma così è il calcio. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte: loro hanno giocato bene. A volte si deve soffrire, abbiamo sofferto tanto: dobbiamo fare molto meglio ma una vittoria è una vittoria.

Abbiamo sbagliato un po', è vero: ma lo sappiamo, sappiamo di dover fare molto meglio. Ma bisogna parlare anche della bravura dell'avversario: hanno fatto una grande partita in dieci. Non siamo tanto soddisfatti della nostra prestazione ma la vittoria è quello che conta. Chivu? Sta facendo un ottimo lavoro: parla tanto delle cose mentali, a volte il calcio si decide nella testa. Anche dopo il 2-2 che ha fatto molto male siamo stati in partita e abbiamo vinto con qualità: dobbiamo fare meglio ma oggi siamo soddisfatti".