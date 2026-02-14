Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pio Esposito, autore di un gol oggi contro la Juventus, ha commentato così la vittoria dell'Inter

"Queste sono le serate che sogni quando inizi a giocare da piccolo. Stasera era il massimo per me un gol, sono felice".