Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pio Esposito, autore di un gol oggi contro la Juventus, ha commentato così la vittoria dell'Inter a San Siro:
Esposito: “Serate che sogni da piccolo. Vittoria importantissima, ma per lo scudetto…”
"Queste sono le serate che sogni quando inizi a giocare da piccolo. Stasera era il massimo per me un gol, sono felice".
"Scudetto? Non si può ancora parlare di traguardo, mancano ancora tante partite, ma comunque è una vittoria importantissima".
(Fonte: Sky Sport)
