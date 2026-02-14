FC Inter 1908
Esposito: “Serate che sogni da piccolo. Vittoria importantissima, ma per lo scudetto…”

Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pio Esposito, autore di un gol oggi contro la Juventus, ha commentato così la vittoria dell'Inter a San Siro:

"Queste sono le serate che sogni quando inizi a giocare da piccolo. Stasera era il massimo per me un gol, sono felice".

"Scudetto? Non si può ancora parlare di traguardo, mancano ancora tante partite, ma comunque è una vittoria importantissima".

(Fonte: Sky Sport)

