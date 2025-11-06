FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…”

news

Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…”

Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…” - immagine 1
A Prime Video, il giocatore dell’Inter Yann Bisseck ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions
Alessandro Cosattini Redattore 

Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…”- immagine 2
Getty Images

A Prime Video, il giocatore dell’Inter Yann Bisseck ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions League.

Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…”- immagine 3

“Gol subito? La palla è andata alta, a volte succede che non si sa chi deve prenderla. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, non può succedere, dobbiamo imparare e fare meglio.

Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa chi…”- immagine 4

Giocatore ideale per Chivu? Spero che lo pensi anche il mister, per me è solo importante giocare, migliorare e aiutare la squadra. Se il mister mi dà fiducia sono sempre contento. Penso di essere sulla strada giusta, anche se so che devo migliorare”.

Leggi anche
De Vrij a InterTV: “Dobbiamo continuare a fare punti. Scendiamo in campo per vincere”
Dimarco a InterTV: “Sottovalutato la partita e sbagliato scelte nel primo tempo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA