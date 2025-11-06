A Prime Video, il giocatore dell’Inter Yann Bisseck ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions

“Gol subito? La palla è andata alta, a volte succede che non si sa chi deve prenderla. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, non può succedere, dobbiamo imparare e fare meglio.

Giocatore ideale per Chivu? Spero che lo pensi anche il mister, per me è solo importante giocare, migliorare e aiutare la squadra. Se il mister mi dà fiducia sono sempre contento. Penso di essere sulla strada giusta, anche se so che devo migliorare”.