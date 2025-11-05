Dimarco a InterTV: “Sottovalutato la partita e sbagliato scelte nel primo tempo. Ora…”

L'Inter supera il Kairat per 2 a 1 e si posiziona in vetta alla classifica del maxi girone di Champions insieme a Bayern e Arsenal

Una vittoria sudata, complessa, più difficile del previsto, ma l'Inter centra la 4 vittoria in 4 gare di Champions League portandosi in vetta alla classifica del maxi girone insieme a Bayern e Arsenal. Queste le parole di Dimarco nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo sottovalutato un po' la partita, sbagliato scelte nel primo tempo, importante però era vincere e ce la prendiamo tutte. L'obiettivo era questo ora arriverà il bello perchè incontreremo avversari forti. La Lazio? Ci arriviamo bene dopo una bella vittoria con la Fiorentina una vittoria sporca con il Verona e la vittoria di stasera, ci arriviamo bene"