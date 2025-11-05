De Vrij a InterTV: “Dobbiamo continuare a fare punti. Scendiamo in campo per vincere”

L'Inter supera il Kairat per 2 a 1 e si posiziona in vetta alla classifica del maxi girone di Champions insieme a Bayern e Arsenal

Una vittoria sudata, complessa, più difficile del previsto, ma l'Inter centra la 4 vittoria in 4 gare di Champions League portandosi in vetta alla classifica del maxi girone insieme a Bayern e Arsenal. Queste le parole di De Vrij nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "faee 4 vittoria è importane dobbiamo continuare a fare punti e migliorare. Se mi sento leader? Grazie per le parole, sicuramente cerco di dare il massimo di me stesso e cerco di aiutare i miei compagni di essere positivo verso gli altri. Le prossima di Champions? Le affrontiamo sempre per vincere, sarà cosi anche nelle prossime partite"