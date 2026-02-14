Intervistato da Sky Sport, Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Per ora è molto importante questa vittoria, ha giocato tutta la squadra, l'abbiamo meritata: godiamocela perché è tanta roba. Dobbiamo evitare il gol del 2-2, dovevamo gestire meglio dopo il gol bellissimo di Pio: un po' mancanza di concentrazione ma l'importante era vincerla.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zielinski: “Godiamocela stasera, tanta roba. Da evitare il 2-2, mancanza di concentrazione”
news
Zielinski: “Godiamocela stasera, tanta roba. Da evitare il 2-2, mancanza di concentrazione”
Intervistato da Sky Sport, Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus
Scontri diretti? Noi dovevamo affrontarla come tutte le altre: volevamo vincere, la Juve è una grande. Ma abbiamo sempre dimostrato di essere forti, godiamocela perché abbiamo vinto con una grande Juve".
© RIPRODUZIONE RISERVATA