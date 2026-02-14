Intervistato da Sky Sport, Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Per ora è molto importante questa vittoria, ha giocato tutta la squadra, l'abbiamo meritata: godiamocela perché è tanta roba. Dobbiamo evitare il gol del 2-2, dovevamo gestire meglio dopo il gol bellissimo di Pio: un po' mancanza di concentrazione ma l'importante era vincerla.