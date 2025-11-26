FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bisseck: “Non è giusto perdere così. Speriamo di avere in futuro più culo”

news

Bisseck: “Non è giusto perdere così. Speriamo di avere in futuro più culo”

Bisseck: “Non è giusto perdere così. Speriamo di avere in futuro più culo” - immagine 1
L'Inter viene beffata al 93' e, dopo la sconfitta nel derby, perde anche al Wanda Metropolitano in Champions contro l'Atletico Madrid
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter viene beffata al 93' e, dopo la sconfitta nel derby, perde anche al Wanda Metropolitano in Champions contro l'Atletico Madrid. Queste le considerazioni di Bisseck a Prime:

Inter Bisseck
Getty Images

"Nel calcio può capitare. Oggi non meritavamo di perdere, ma è andata così. Dobbiamo continuare a lavorare, spero che in futuro avremo un po' più di culo. Abbiamo dato tutto, abbiamo preso 2 tiri e due gol. Non è giusto, ma il calcio è così e si continua".

Bisseck: “Non è giusto perdere così. Speriamo di avere in futuro più culo”- immagine 3
Getty Images

"Sono contento della prestazione, ci sono tante cose da migliorare ma oggi non posso dire niente di male alla squadra. Fa malissimo, non so cosa dire".

(Fonte: Prime Video)

Leggi anche
Marotta: “Sommer? Massima serenità, le critiche fanno parte del gioco. L’Atletico...
Adriano: “Ringrazio Seedorf per la punizione di Madrid. Ibra il migliore. Il coro per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA