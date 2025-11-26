L'Inter viene beffata al 93' e, dopo la sconfitta nel derby, perde anche al Wanda Metropolitano in Champions contro l'Atletico Madrid. Queste le considerazioni di Bisseck a Prime:
Bisseck: “Non è giusto perdere così. Speriamo di avere in futuro più culo”
"Nel calcio può capitare. Oggi non meritavamo di perdere, ma è andata così. Dobbiamo continuare a lavorare, spero che in futuro avremo un po' più di culo. Abbiamo dato tutto, abbiamo preso 2 tiri e due gol. Non è giusto, ma il calcio è così e si continua".
"Sono contento della prestazione, ci sono tante cose da migliorare ma oggi non posso dire niente di male alla squadra. Fa malissimo, non so cosa dire".
(Fonte: Prime Video)
