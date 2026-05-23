Al termine di Bologna-Inter, Yann Bisseck ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "L'Importante è stato prende questo punto. Sono molto orgoglioso della squadra, penso che abbiamo fatto un'ottima gara. Prossimo anno? A essere onesti non abbiamo parlato tanto dell'anno prossimo. È importante divertirsi un po' in questo momento, pensare a questa stagione dove abbiamo vinto 2 trofei, poi dopo le vacanze penseremo alla prossima stagione".