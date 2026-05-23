Al termine di Bologna-Inter, Yann Bisseck ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "L'Importante è stato prende questo punto. Sono molto orgoglioso della squadra, penso che abbiamo fatto un'ottima gara. Prossimo anno? A essere onesti non abbiamo parlato tanto dell'anno prossimo. È importante divertirsi un po' in questo momento, pensare a questa stagione dove abbiamo vinto 2 trofei, poi dopo le vacanze penseremo alla prossima stagione".
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fcinter1908 news interviste Bisseck: “Orgoglioso di questa squadra. Fatto ottima gara. Prossima stagione e Mondiale…”
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Bisseck: “Orgoglioso di questa squadra. Fatto ottima gara. Prossima stagione e Mondiale…”
Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Bologna e Inter
"Mancata convocazione in nazionale? Ho fatto del mio meglio, ma in questa vita non va come vuoi. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, lui (Nagelsmann, ndr) non mi ha convocato, ma può capitare. Spero possano fare un bel Mondiale, spero di esserci all'Europeo. Vacanze? Da domani sarò ovunque! Ho tanti piani".
(Dazn)
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