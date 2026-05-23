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Miranda: “Stiamo facendo una grande partita. Inter tatticamente forte. Dobbiamo…”

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Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Bologna-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Poco prima dell'inizio del secondo tempo di Bologna-Inter, Juan Miranda ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore rossoblù: "Stiamo facendo una grande partita, dobbiamo tenere maggiormente la palla. L'Inter tatticamente è una squadra forte, sarà un secondo tempo duro".

(Dazn)

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