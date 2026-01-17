L'Inter con un gol di Lautaro Martinez vince a Udine e sale a 49 punti, in attesa di Milan e Napoli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bisseck: “Sapevamo sarebbe stata tosta. Fatto bene anche nella sofferenza”
news
Bisseck: “Sapevamo sarebbe stata tosta. Fatto bene anche nella sofferenza”
L'Inter con un gol di Lautaro Martinez vince a Udine e sale a 49 punti, in attesa di Milan e Napoli. Queste le considerazioni di Yann Bisseck
Queste le considerazioni di Yann Bisseck a DAZN:
"In Serie A non ci sono partite semplici, sapevamo sarebbe stata tosta, ma noi siamo in buona forma, anche mentale, siamo sul pezzo e queste sono partite da vincere. Abbiamo fatto bene, anche nella sofferenza. Quando vado in attacco, provo sempre a dare qualcosa alla squadra. Oggi è andata bene e sono felice. Abbiamo tanti difensori forti, non c'entra chi gioca perché in una partita come oggi è essere tutti pronti. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo fatto un bel lavoro e siamo contenti. Se me la sento di giocare davanti alla difesa? Sì, sì, anche da trequartista".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA