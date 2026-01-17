"Commisso? Condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina da parte mia e di tutta l'Inter. Era uno dei pochi mecenati rimasti in Italia nel calcio, pur avendo una grossa visione imprenditoriale, come testimoniano il Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. Spero che la famiglia possa continuare l'impresa che lui aveva iniziato, aveva una grande passione".

"Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo fatto fatica, ma la rabbia che Chivu è riuscito a trasmettere ha fatto sì che la squadra riuscisse a portare a casa il risultato stringendo i denti. Ed è quello che dobbiamo fare anche oggi, perché sappiamo che l'Udinese è una squadra fisica. Le motivazioni sono importanti anche oggi. La sconfitta dell'Udinese del girone d'andata sia stata una semplice circostanza. Quest'anno è coinciso con un cambio in panchina, bisogna dar tempo di conoscere i giocatori e lavorare in un certo modo. Dopo un periodo di assestamento, i valori sono emersi. Siamo in testa, anche se ora conta poco, ma le prestazioni dicono che siamo fra le squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine".