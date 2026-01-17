Carlos Augusto: “Buon primo tempo, stiamo giocando bene ma ora dobbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio del secondo tempo di Udinese-Inter, Carlos Augusto ha parlato così:

"Macchia di non aver raddoppiato? Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato, dobbiamo sfruttare di più le occasioni ma stiamo giocando bene. Dobbiamo continuare così per chiudere il risultato"