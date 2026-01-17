Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio del secondo tempo di Udinese-Inter, Carlos Augusto ha parlato così:
Carlos Augusto: “Buon primo tempo, stiamo giocando bene ma ora dobbiamo…”
Le dichiarazioni di Carlos Augusto a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo di Udinese-Inter: i nerazzurri conducono 1-0, gol di Lautaro
"Macchia di non aver raddoppiato? Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato, dobbiamo sfruttare di più le occasioni ma stiamo giocando bene. Dobbiamo continuare così per chiudere il risultato"
