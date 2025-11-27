Al termine di Atletico Madrid-Inter, Yann Bisseck ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Cosa è successo? È successo che abbiamo preso gol, non so perché. Meritavamo di più ma a volte il calcio è così. La cattiveria non manca, giochiamo forte, anche senza la palla, tutti danno il massimo, la cattiveria non è il problema. Manca un po' di fortuna in questo momento".