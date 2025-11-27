Al termine di Atletico Madrid-Inter, Yann Bisseck ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Cosa è successo? È successo che abbiamo preso gol, non so perché. Meritavamo di più ma a volte il calcio è così. La cattiveria non manca, giochiamo forte, anche senza la palla, tutti danno il massimo, la cattiveria non è il problema. Manca un po' di fortuna in questo momento".
Bisseck: “Prestazione buona, ma contano i risultati. La cattiveria non è un problema, manca…”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Atletico Madrid-Inter
"Abbiamo preso forse 5 tiri in porta nelle ultime due partite, non è colpa di nessuno, è solo un po' di sfortuna. Domani si analizza la partita, poi dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi, la prestazione era buona ma alla fine contano i risultati".
(Sky Sport)
