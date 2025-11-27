Queste le parole di mister Chivu nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Bisogna far di più portare a casa i punti e capire i momenti della partita, una gara di grinta, di rabbia, il primo gol subito per qualche disattenzione, poi abbiamo fatto di tutto per riprenderla, l'inizio della ripresa abbiamo fatto bene, più in verticale, attaccando la linea, poi abbiamo subito un po' la loro reazione».

«Giocare qui non è semplice, ci è mancato l'ultimo guizzo, l'ultimo passaggio e preso gol su corner nonostante avessimo i migliori saltatori in area. Bisogna imparare a gestire le cose, torvare un po' di pragmatismo e portare dalla nostra parte anche la fortuna. Abbiamo un'identità e la manteniamo, dobbiamo aggiungere qualcosa in più voglia di fare quslche contrasto in più vincere qualche contrasto in più, quello che stiamo facendo in questo momento evidentemente non basta", ha concluso.