Chivu: “Non meritavamo di perdere, ma bisogna reagire. Zielinski e Bonny out perché…”

C'è tanta amarezza in casa Inter per la sconfitta nel finale contro l'Atletico Madrid. Questa l'analisi di Cristian Chivu ai microfoni di Prime
Marco Macca
Marco Macca 

C'è tanta amarezza in casa Inter per la sconfitta nel finale contro l'Atletico Madrid. Questa l'analisi di Cristian Chivu ai microfoni di Prime dopo il match:

"Ho parlato alla squadra e ho detto le cose che avevo da dire. C'è tanto rammarico, per la prestazione, per quello che abbiamo messo in campo. Non meritavamo di perdere, ma ultimamente, al di là di meriti e demeriti, non portiamo a casa nulla. Bisogna sapersi rialzare e reagire al momento e fare di tutto per uscirne. Prima o poi tornerà un pizzico di fortuna".

"Bisogna gestire i momenti, negli ultimi minuti abbiamo avuto frenesia e dovevamo fare meglio. Bisogna capire quando tenere più la palla in uscita. Analizzeremo tutto: sul calcio d'angolo bravi loro, meno noi, avevamo in campo tutti i giocatori più alti. Dovevamo evitare di arrivare a quel calcio d'angolo. C'è tanta delusione vista la prestazione. I cambi di Zielinski e Bonny? Zielo aveva un problema alla coscia, su Bonny avevamo bisogno di forze fresche che sapessero far salire la squadra e mettere in difficoltà gli avversari in velocità".

(Fonte: Prime Video)

