Bisseck a InterTV: “Contento della fiducia del mister, oggi buon test. Contro l’Arsenal…”

Altri 3 punti in cascina per i nerazzurri che puntellano la classifica mettendo pressione alle inseguitrici. In friuli ci pensa Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito a risolvere il match portando la squadra di mister Chivu a quota 49 punti, +9 punti sul Napoli e +6 sul Milan che devono ancora giocare. Queste le parole di rilasciate ai microfoni di Bisseck InterTV nel post partita: "SEmpre difficile contro l'Udinese, eravamo ben prepararti siamo stati concentrati e siamo contenti per prestazione e risultato. Come mi sento? Si, è semplice guadagnare ritmo quando giochi tanto, sto giocando e sono contento della fiducia del mister, spero mi dia minuti ma la cosa che conta è che la squadra ha vinto. PEnso che possiamo fare tante gare cosi, abbiamo una bella fisicità, siamo tutti alti e compatti in difesa, per noi è stato un buon test, abbiamo fatto molto molto bene. Arsenal? Vogliamo finire nelle prime otto e dobbiamo fare punti nelle prossime partite, siamo forti e anche gli avversari lo sanno, mettiamo tutto in campo e penso che cosi potremmo avere possibilità"